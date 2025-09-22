 / Attualità

Attualità | 22 settembre 2025, 15:18

Bergesio (Lega): "Da Pontida messaggio di pace, a Torino da sinistra solo odio"

Il senatore cuneese commenta i fatti di oggi in occasione del corteo pro-Palestina dichiarando solidarietà alla premier Meloni

Bergesio (Lega): &quot;Da Pontida messaggio di pace, a Torino da sinistra solo odio&quot;

"Anche oggi, durante il corteo pro-Palestina di Torino, abbiamo assistito a una manifestazione di odio, con la foto della premier Meloni, a cui va la piena e totale solidarietà, data alle fiamme. È l'ennesima dimostrazione di come troppo spesso i cortei organizzati dalla sinistra degenerino in momenti di intolleranza e aggressività, anziché rappresentare occasioni di espressione democratica del proprio pensiero. Mentre dal palco di Pontida è risuonato ieri un messaggio autentico di pace e unità, oggi da Torino arriva un segnale carico di rancore e fanatismo politico. È questo il loro modo di intendere il dibattito pubblico: attraverso la demonizzazione dell'avversario. Il rispetto delle istituzioni e delle persone dovrebbe essere il fondamento di ogni società civile, non l'odio mascherato da protesta che certo non percorre la strada della pace". Così il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium