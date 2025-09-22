Al PalaGialdo di Chieri un nuovo parquet pronto all'inaugurazione

Sarà inaugurato domenica 28 settembre il nuovo parquet del PalaGialdo di Chieri, in occasione dell’esordio stagionale della prima squadra maschile di BEA Chieri nel campionato di Serie C Interregionale. L’intervento è stato realizzato grazie a un investimento di circa 220mila euro da parte del Comune, che ha permesso di eseguire lavori di manutenzione straordinaria nell’impianto sportivo di San Silvestro.



"Questo intervento non è solo una risposta ai nuovi requisiti tecnici fissati dalle normative della Federazione Italiana Pallacanestro ma una scelta strategica per consolidare il ruolo di questo impianto come punto di riferimento per l’attività agonistica a Chieri. Come amministrazione consideriamo di fondamentale importanza investire sugli impianti sportivi per sostenere la crescita delle società sportive e valorizzare il talento dei nostri giovani atleti. Lo sport ha ricadute che vanno ben oltre i campi da gioco: che sia giovanile e dilettantistica, oppure agonistica e professionistica, l’attività sportiva costituisce un’occasione di aggregazione e partecipazione per tutta la comunità e contribuisce a formare cittadini migliori", dichiarano il vicesindaco Roberto Quattrocolo e l’assessore allo Sport Flavio Gagliardi.



Soddisfazione anche da parte della dirigenza BEA Chieri, che sottolinea il valore del traguardo raggiunto: "L’installazione della pavimentazione in parquet al PalaGialdo è un momento storico per il nostro Progetto. Il percorso per avere un campo adeguato al livello delle nostre attività non è stato semplice e ha visto partecipi molti attori. L’amministrazione comunale, che ci ha accompagnati e ascoltati riconoscendo la nostra crescita, è stata fondamentale. Siamo molto soddisfatti e certi di poter, da subito, alzare l’asticella della gestione organizzativa e logistica dell’impianto e della qualità delle attività, che potranno finalmente contare su condizioni adeguate. Con i nostri ragazzi e le nostre ragazze, ci affacciamo sempre di più a un contesto che va oltre il movimento cestistico regionale e si affaccia al livello nazionale. Per questo, continueremo a lavorare con le istituzioni e tutti gli attori che hanno dato un contributo alle nostre iniziative, per crescere e rappresentare in scenari sempre più prestigiosi tutto il Chierese", affermano Salvatore Morena, general manager, e Stefano Piccionne, direttore sportivo di BEA Chieri.