La Sala Rossa chiama la Global Sumud Flotilla: "Doniamo il gettone alla missione"

La Sala Rossa chiama la Global Sumud Flotilla e una parte dei consiglieri di centrosinistra/M5S dona il gettone di presenza alla missione navale diretta a Gaza. Un'iniziativa in occasione dello sciopero globale di oggi per la Palestina, che ha visto sfilare anche per le vie di Torino migliaia di persone.

Global Sumud Flotilla

E così gli esponenti del Pd, AVS, Torino Domani, Demos e pentastellati, durante un'iniziativa dal titolo "Tutti gli occhi sulla Palestina", hanno scelto di collegarsi con la scrittrice palestinese Hanin Al Souf e con Abderrahmane Amaou. Torinese e presidente di Action Aid Italia, quest'ultimo si trova attualmente imbarcato sulla Global Sumud Flotilla.

"Hanno arrestato un bambino - ha raccontato Hanin - perchè ha tirato un sasso contro un militare. Gli italiani, così come tutto il resto del mondo, non possono state bene sapendo che da due anni ci sono bimbi che sono torturati, stuprati, trucidati ed uccisi sotto le bombe".

A raccontare la missione Abderrahmane Amaou: "Siamo al quarto giorno di viaggio: siamo partiti da Porto Palo. La navigazione è molto lenta: questo ci permette di riflettere sulle sorti dell'umanità. Quattro o cinque non avremmo mai immaginato questo scenario". "Ora - ha aggiunto - ci stiamo dirigendo verso Gaza: vogliamo forzare questo blocco disumano, per portare medicinali e cibo ad una popolazione che soffre".

Otto giorni da Gaza

"La nostra - ha aggiunto il presidente di Action Aid Italia - è un'operazione legale: qualunque cosa ci accada violerà il diritto internazionale". Attualmente le barche a vela si trovano a circa otto giorni da Gaza: "Vogliamo consegnare questi aiuti per dimostrare ai nostri Governi che è possibile consegnarli. Se dimostriamo che è possibile farlo, qualcuno inizierà a muoversi concretamente".

Gettone per la Flotilla

Ed anche la Sala Rossa ha deciso di scendere in campo, come chiarito dalla vicepresidente Ludovica Cioria: "Noi abbiamo deciso di devolvere il gettone di presenza del Consiglio Comunale odierno alla Global Sumud Flotilla Italia". Ad aderire alla donazione alcuni consiglieri di AVS, PD, DemoS, Torino Domani e M5S..

"Davanti all'orrore che abbiamo davanti agli occhi ogni giorno, questo è un piccolo gesto, ma che vuole dimostrare ancora una volta da che parte stiamo" concludono Sara Diena ed Emanuele Busconi di AVS.