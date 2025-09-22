Da Goku a One Piece, domenica torna la Cosplayer Run: "Aiutiamo i bimbi malati"

Da Goku a Wolverine fino a Sailor Moon e One Piece: domenica a Torino torna la Cosplayer run. L'appuntamento è alle 10 al Parco del Valentino, con partenza da viale Paolo Thaon di Revel 10. Organizzata da Accademia 72 A.S.D, l'evento unisce sport, cosplay e beneficenza.

7° edizione

"Siamo alla 7° edizione - ha sottolineato l'assessore allo Sport Mimmo Carretta - e ci proiettiamo verso un ottavo anno con numeri incoraggianti, che segnano la qualità di una manifestazione".

"Dal primo evento - ha aggiunto Walter Gibin, presidente di Accademia 72 - ad oggi siamo cresciuti molto, passando da 80 a 600 partecipanti. La Cosplayer Run è una manifestazione trasversale: in pista scendono tutti, dai bambini ai nonni".

Un aiuto per i bimbi malati

Il cuore dell'iniziativa resta la solidarietà: l'intero ricavato sarà devoluto all'Associazione Amici del Bambini Cardiopatici, che da anni sostiene il reparto di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale infantile Regina Margherita.

"Seguiamo a 360° gradi - ha spiegato la presidente dell'ente Marina De Nardo - le famiglie dei bimbi ricoverati: abbiamo quattro alloggi, dove ospitiamo i genitori dei piccoli pazienti. Aiutiamo poi il reparto, acquistando ad esempio macchinari. Grazie alla Cosplayer Run ed altre realtà riusciamo a fare tutto questo, a pagare le utenze ed attrezzature mediche".

Le informazioni

L'appuntamento è a partire dalle 10: il dj set sarà a cura di Gino Latino di Radio Grp. Oltre alla corsa del mattino, al pomeriggio ci sarà anche una gara di cosplay. Non mancheranno gruppi storici di cosplayer, come la 501st Italica Garrison e la Rebel Legion Italiano Base - entrambi riconosciuti ufficialmente da Lucasfilm Ltd. e Disney - oltre a Tomb Raider Italia e al Marvel Avengers Team Italia.