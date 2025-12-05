A Vigone un presepe all’uncinetto si mette in mostra in vetrina

Tra centurioni romani e cammelli, sono oltre 100 gli elementi del presepe realizzato interamente a uncinetto che verrà inaugurato domani, sabato 6 dicembre, a Vigone. Il gruppo ‘Il filo amico’ lavora a questo progetto dalla scorsa primavera, quando è nata l’idea.

“Noi ci incontriamo sempre il martedì sera nella sede della Pro loco e, parlando di cosa proporre per Natale, è uscito fuori che ci sarebbe piaciuto fare il presepe. E ci siamo dette: ‘proviamoci’ – racconta

Mariella Allasia, referente del gruppo –. Abbiamo fatto delle prove per capire come sarebbe stato meglio procedere e creato un prototipo per poi condividere con tutte coloro che volevano prendere parte all’iniziativa cosa realizzare e come farlo.”

Circa 40 persone hanno contribuito con il loro impegno e il risultato di questa tenacia è stato un presepe inclusivo: “Tra personaggi ed edifici contiamo tra i 100 e i 150 elementi e c’è veramente di tutto: case, contadini, la lavandaia, il castello, ma anche una moschea. La versione tradizionale con la capanna e Gesù bambino si arricchisce di un contesto più ampio.”

Il gruppo al momento si sta prendendo cura della disposizione del lavoro nelle vetrine di un ex negozio di filati in via Oggero a Vigone. L’inaugurazione si terrà sabato 6 dicembre alle 10,30 e da quel momento il presepe sarà visibile dall’esterno tutti i giorni durante il periodo natalizio.

“All’interno del negozio esporremo in realtà tutte le nostre creazioni natalizie, come se fosse una piccola boutique dove potersi relazionarsi con noi e vedere quello che facciamo. Terremo aperto nei giorni festivi natalizi”, conclude Allasia.