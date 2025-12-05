Musica e magia natalizia con “Note sotto le Stelle di Natale”

Torino si prepara a vivere un appuntamento musicale unico con “Note sotto le Stelle di Natale”, il concerto aperto a tutti che illuminerà la serata del 13 dicembre 2025. L’evento si terrà alle 21 presso la chiesa dei santi Pietro e Paolo in largo Saluzzo, dove l’Orchestra, guidata dal maestro Pietro Marchetti, farà vibrare ogni nota tra le antiche mura del luogo sacro.

Le luci si accenderanno, la musica inizierà e i cuori del pubblico batteranno a tempo con le melodie, in un’atmosfera calda e suggestiva che unisce tradizione e magia natalizia. Il progetto è realizzato con il contributo della Circoscrizione 8 e della Città di Torino, in collaborazione con la Filarmonica Bosconerese, che da anni porta la musica di qualità nel cuore della città.

L’iniziativa vuole essere un momento di incontro e condivisione per tutti i cittadini, un’occasione per immergersi nello spirito delle feste attraverso la bellezza delle note classiche e delle composizioni natalizie, rendendo l’attesa del Natale un’esperienza emozionante e coinvolgente.