La magia delle feste arriva alla Reggia di Venaria con Immaginaria e le Sere di Natale

La Reggia di Venaria e il borgo antico della città ospitano la quinta edizione di “Immaginaria”, la rassegna-evento delle festività natalizie, con videomapping, aperture serali, concerti, spettacoli, laboratori, sfilate e mercatini di Natale che si alternano dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. Un palcoscenico unico di luci e suoni che ricreano la suggestiva atmosfera del Natale, inglobando le facciate della Reggia che si animano con forme e colori attraverso video-proiezioni artistiche. A partire dal 7 dicembre gli spazi barocchi della Reggia ospitano concerti, laboratori e attività per famiglie a tema natalizio, e dal 26 dicembre fino al 5 gennaio, nel cuore delle festività, la proposta si arricchisce con le Sere di Natale alla Reggia, aperture serali fino alle ore 22.



