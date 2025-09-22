 / Moncalieri

Moncalieri | 22 settembre 2025, 08:22

Incendio con esplosione a Moncalieri: a fuoco un fabbricato in strada Freylia Mezzi

Le fiamme domate nella serata di ieri dai Vigili del fuoco nei pressi della pista di go kart. Crollata la copertura della struttura

Le fiamme domate nella serata di ieri dai Vigili del fuoco

Momenti di paura per un incendio avvenuto nella serata di ieri, domenica 21 settembre, a Moncalieri.

Le fiamme con esplosione sono divampate per cause ancora da stabilire in un edificio commerciale di strada Freylia Mezzi e hanno coinvolto anche il fabbricato di servizio della pista di go kart del Club Des Miles. A causa dell'incendio, è crollata poi la copertura della struttura. 

Lungo intervento dei Vigili del fuoco

L'incendio è stato domato solo verso le 6 del mattino dai  Vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute 12 squadre con 39 unità. Ancora da verificare le cause dell'incendio, per fortuna non ci sono state persone ferite o coinvolte.

Massimo De Marzi e Chiara Gallo

