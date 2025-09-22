Incendio con esplosione a Moncalieri: a fuoco un fabbricato in strada Freylia Mezzi

Momenti di paura per un incendio avvenuto nella serata di ieri, domenica 21 settembre, a Moncalieri.

Le fiamme con esplosione sono divampate per cause ancora da stabilire in un edificio commerciale di strada Freylia Mezzi e hanno coinvolto anche il fabbricato di servizio della pista di go kart del Club Des Miles. A causa dell'incendio, è crollata poi la copertura della struttura.

Lungo intervento dei Vigili del fuoco

L'incendio è stato domato solo verso le 6 del mattino dai Vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute 12 squadre con 39 unità. Ancora da verificare le cause dell'incendio, per fortuna non ci sono state persone ferite o coinvolte.