 / B. Vittoria / Vallette

B. Vittoria / Vallette | 23 settembre 2025, 10:30

Ritrovato un serpente del grano in strada in corso Grosseto

Magro e disidratato, probabilmente scappato da una teca domestica

Il serpente del grano ritrovato a Torino

Il serpente del grano ritrovato a Torino

Nella mattinata di lunedì 22 settembre 2025, un serpente del grano è stato trovato in strada a Torino, in corso Grosseto, all’altezza del negozio Mobilandia. Fortunatamente, si tratta di un animale del tutto innocuo, sebbene esotico, che si nutre principalmente di topi.

Il rettile, apparso magro e disidratato, è stato immediatamente preso in carico dai veterinari del Centro Animali Non Convenzionali (Canc) di Grugliasco, dove si trova attualmente sotto osservazione e cure appropriate. Secondo le prime ipotesi, il serpente potrebbe essere scappato da una teca domestica, motivo per cui i responsabili sono invitati a contattare il Canc per il recupero dell’animale.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium