Ritrovato un serpente del grano in strada in corso Grosseto

Nella mattinata di lunedì 22 settembre 2025, un serpente del grano è stato trovato in strada a Torino, in corso Grosseto, all’altezza del negozio Mobilandia. Fortunatamente, si tratta di un animale del tutto innocuo, sebbene esotico, che si nutre principalmente di topi.

Il rettile, apparso magro e disidratato, è stato immediatamente preso in carico dai veterinari del Centro Animali Non Convenzionali (Canc) di Grugliasco, dove si trova attualmente sotto osservazione e cure appropriate. Secondo le prime ipotesi, il serpente potrebbe essere scappato da una teca domestica, motivo per cui i responsabili sono invitati a contattare il Canc per il recupero dell’animale.