Cronaca | 24 settembre 2025, 12:20

Deruba un anziano in Rebaudengo: fermato e arrestato un 27enne dopo un inseguimento a piedi

Il fatto è avvenuto in Piazza Conti. Poi il fermo all’altezza di via San Germano

Un signore anziano in difficoltà è stato notato da una volante del commissariato di Madonna di Campagna in prossimità di piazza Conti di Rebaudengo. L’uomo stava indicando un giovane riferendo che era stato derubato. 

Il ragazzo è quindi fuggito in direzione di via San Germano, seguito dalla polizia, correndo a zig zag tra le vie adiacenti. Fermato dai poliziotti hanno individuato il ragazzo, un 27enne di origine marocchina. Il giovane aveva indosso denaro e il portafogli appena sottratto all’anziano che aveva chiesto aiuto. 

La Procura ha convalidato l’arresto con l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. 

Redazione

