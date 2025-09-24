Deruba un anziano in Rebaudengo: fermato e arrestato un 27enne dopo un inseguimento a piedi

Un signore anziano in difficoltà è stato notato da una volante del commissariato di Madonna di Campagna in prossimità di piazza Conti di Rebaudengo. L’uomo stava indicando un giovane riferendo che era stato derubato.

Il ragazzo è quindi fuggito in direzione di via San Germano, seguito dalla polizia, correndo a zig zag tra le vie adiacenti. Fermato dai poliziotti hanno individuato il ragazzo, un 27enne di origine marocchina. Il giovane aveva indosso denaro e il portafogli appena sottratto all’anziano che aveva chiesto aiuto.

La Procura ha convalidato l’arresto con l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.