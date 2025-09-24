"Starà facendo un pom...o", Dario Pera espulso dal PD Torino

Dario Pera è stato "espulso" dal Partito Democratico Torino. La Commissione di garanzia dei dem si è riunita stasera e ha deciso la cancellazione del consigliere della 8 dall'anagrafe dagli iscritti del PD, perché il suo comportamento non è consono al codice del partito.

Bufera mediatica

Due settimane fa Pera era finito nella bufera mediatica. Durante la seduta pubblica del Consiglio di Circoscrizione la collega Noemi Petracin ha risposto con qualche secondo di ritardo all'appello finale. Il commento del collega Pera, in sottofondo, era stato: "Starà facendo un pom...o".

A schierarsi accanto a Petracin tutto il Partito Democratico Torino che, per voce del segretario Marcello Mazzù, aveva chiesto le dimissioni di Pera. A distanza di due settimane non si è registrato nessun passo indietro e questa sera è arrivata la decisione della Commissione di Garanzia, dopo la riunione di ieri sera dei Circoli 8 e 9.

Rimpasto alla 8

Per quanto riguarda l'incarico di consigliere, Pera al momento resta al suo posto. Più complessa la questione della giunta della Circoscrizione 8: l'ex esponente dem al momento è coordinatore al Commercio, in quota PD. Essendo "espulso" sarà necessario un rimpasto e mettere al suo posto un esponente del Partito Democratico.