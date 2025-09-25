Lavori sulla Torino–Ciriè–Germagnano: modifiche alla circolazione nei weekend

Cambia la circolazione ferroviaria sulla linea Torino Rebaudengo–Ciriè–Germagnano a causa di lavori infrastrutturali programmati. L’intervento, finalizzato alla “banalizzazione” della linea (cioè alla possibilità di far circolare i treni a doppio senso di marcia) e all’aggiornamento dei sistemi di gestione del traffico, comporterà l’interruzione del servizio ferroviario dal pomeriggio di sabato 27 fino all’intera giornata di domenica 28 settembre.

Ulteriori interruzioni sono previste nei fine settimana dell’11-12 e 25-26 ottobre. Durante questi periodi, Trenitalia Regionale ha predisposto un servizio sostitutivo con autobus tra Torino Rebaudengo e Ciriè/Germagnano, con fermate previste in tutte le stazioni intermedie.

Le linee SFM6 (Torino Aeroporto–Asti), SFM7 (Ciriè–Fossano) e SFM4 (Germagnano–Alba) partiranno e termineranno a Torino Stura.

Sui bus sostitutivi non sarà possibile trasportare biciclette né animali di grossa taglia, fatta eccezione per i cani guida.

Il servizio ferroviario resterà regolare durante il ponte di Ognissanti (1-2 novembre) e nei weekend dell’8-9 e 15-16 novembre.