Regolamento di conti a Favria, grave un ferito da colpo di pistola: quattro fermati [VIDEO]

Un uomo è stato gravemente ferito nella tarda serata di ieri a Favria, in quello che gli inquirenti ritengono essere un regolamento di conti. La vittima, un 69enne, è stata raggiunta da tre colpi di arma da fuoco. Le sue condizioni sono serie: è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Molinette di Torino, dove si trova attualmente ricoverato.

In carcere a Ivrea i 4 fermati

Poche ore dopo il fatto, i carabinieri della compagnia di Ivrea hanno fermato quattro persone. Si tratta di cittadini italiani, già noti alle forze dell’ordine, portati nel carcere di Ivrea e ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il fermo è avvenuto al termine di una breve ma intensa attività investigativa, che ha permesso ai militari di ricostruire rapidamente la dinamica dell’agguato avvenuto in pieno centro, in via Barberis, poco dopo la mezzanotte. Agguato che ha coinvolto anche il figlio 29enne della vittima.

Proseguono le indagini

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire il movente preciso dell’azione, ma l’ipotesi prevalente resta quella del regolamento di conti.

I provvedimenti a carico dei soggetti citati sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.