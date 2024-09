Un salvataggio in quota con la barella calata dalla Mole: così il Soccorso Alpino celebra i suoi primi 70 anni [VIDOE]

L’attività in Piemonte è in crescita con 1.200 operatori e 53 stazioni su tutto il territorio, Torino compresa. Dopo il Covid le persone hanno riscoperto la passione per la montagna, ma anche per i percorsi collinari. Nel 2021, ad esempio, il soccorso Alpino è dovuto intervenire in Città per 15 incidenti avvenuti proprio sui sentieri collinari torinesi. La crescita della passione comporta anche un aumento dei numeri di intervento. Molto spesso si affrontano le escursioni con poca preparazione e con materiale tecnico non adeguato.





Oltre 2mila gli interventi nel 2023

Nel 2023 sono stati oltre 2mila gli interventi in tutta la Regione e la proiezione per quest’anno vede un incremento che oscilla tra il 7% e l’8%. La tradizione del soccorso in montagna piemontese è avvenuta ancor prima della nascita del Corpo. A Bardonecchia, per esempio, già negli anni ’20 un gruppo di persone si erano organizzate volontariamente per attivare modalità di soccorso in montagna, quando ancora i telefoni non erano diffusi, ed era compito del messo comunale allertare di eventuali incidenti in quota.

Mostre ed iniziative per i 70 anni