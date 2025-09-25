 / Eventi

Eventi | 25 settembre 2025, 11:30

A Settimo Torinese torna la 30° edizione di Antiqua

Appuntamento il 5 ottobre alle 21.15

La trentesima edizione di Antiqua torna a Settimo Torinese il 5 ottobre, alle 21.15, presso la chiesa di Santa Croce, in piazza San Pietro in Vincoli.

Il notevole successo di pubblico e di critica avuto negli anni precedenti, oltre all’impegno dell’Amministrazione Comunale unito ad un sostanziale sostegno della fondazione ECM e ai contributi di Regione Piemonte Fondazione CRT e del Ministero dei Beni Culturali,  permettono di continuare questa positiva esperienza con la produzione di concerti di musica classica a Settimo Torinese di altissimo livello culturale dove si esibiranno alcuni tra i migliori artisti del panorama musicale europeo. 

Il 5 ottobre l’ensemble “Festa Rustica” presenta “Amor sacro – amor profano”.

Ingresso gratuito. Per informazioni o prenotazioni scrivere a segreteria@accademiadelricercare.com o accademiadelricercare@gmail.com oppure  consultare il sito web https://accademiadelricercare.com/

Programma:

Amor Sacro – Amor Profano

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

dalla Triosonata in sol maggiore Op 5 nr4 
Allegro - a tempo ordinario - allegro non presto - adagio 

Domenico Scarlatti (1685-1757)

Salve Regina
per soprano, contralto e basso continuo

Georg Friedrich Haendel

dalla Triosonata in sol maggiore Op.5 nr6
Passacaglia - giga - minuetto 

Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Serenata Venere & Amore
per Soprano, Contralto, flauto, due violini e basso continuo

Interpreti:

Chiara Pontoriero – soprano
Gustavo Argoña – controtenore

Claudio Andriani, Michele Ruggieri – violini 
Gaia Abaclat – violoncello
Diletta Rigo – contrabbasso
Domenico Cerasani – tiorba / chitarra barocca
Walter Mammarella Giordano – clavicembalo


Giorgio Matteoli – flauto dolce e direzione

