A Settimo Torinese torna la 30° edizione di Antiqua

La trentesima edizione di Antiqua torna a Settimo Torinese il 5 ottobre, alle 21.15, presso la chiesa di Santa Croce, in piazza San Pietro in Vincoli.
Il notevole successo di pubblico e di critica avuto negli anni precedenti, oltre all’impegno dell’Amministrazione Comunale unito ad un sostanziale sostegno della fondazione ECM e ai contributi di Regione Piemonte Fondazione CRT e del Ministero dei Beni Culturali, permettono di continuare questa positiva esperienza con la produzione di concerti di musica classica a Settimo Torinese di altissimo livello culturale dove si esibiranno alcuni tra i migliori artisti del panorama musicale europeo.
Il 5 ottobre l’ensemble “Festa Rustica” presenta “Amor sacro – amor profano”.
Ingresso gratuito. Per informazioni o prenotazioni scrivere a segreteria@accademiadelricercare.com o accademiadelricercare@gmail.com oppure consultare il sito web https://accademiadelricercare.com/
Programma:
Amor Sacro – Amor Profano
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
dalla Triosonata in sol maggiore Op 5 nr4
Allegro - a tempo ordinario - allegro non presto - adagio
Domenico Scarlatti (1685-1757)
Salve Regina
per soprano, contralto e basso continuo
Georg Friedrich Haendel
dalla Triosonata in sol maggiore Op.5 nr6
Passacaglia - giga - minuetto
Alessandro Scarlatti (1660-1725)
Serenata Venere & Amore
per Soprano, Contralto, flauto, due violini e basso continuo
Interpreti:
Chiara Pontoriero – soprano
Gustavo Argoña – controtenore
Claudio Andriani, Michele Ruggieri – violini
Gaia Abaclat – violoncello
Diletta Rigo – contrabbasso
Domenico Cerasani – tiorba / chitarra barocca
Walter Mammarella Giordano – clavicembalo
Giorgio Matteoli – flauto dolce e direzione