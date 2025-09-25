A Settimo Torinese torna la 30° edizione di Antiqua

La trentesima edizione di Antiqua torna a Settimo Torinese il 5 ottobre, alle 21.15, presso la chiesa di Santa Croce, in piazza San Pietro in Vincoli.

Il notevole successo di pubblico e di critica avuto negli anni precedenti, oltre all’impegno dell’Amministrazione Comunale unito ad un sostanziale sostegno della fondazione ECM e ai contributi di Regione Piemonte Fondazione CRT e del Ministero dei Beni Culturali, permettono di continuare questa positiva esperienza con la produzione di concerti di musica classica a Settimo Torinese di altissimo livello culturale dove si esibiranno alcuni tra i migliori artisti del panorama musicale europeo.

Il 5 ottobre l’ensemble “Festa Rustica” presenta “Amor sacro – amor profano”.

Ingresso gratuito. Per informazioni o prenotazioni scrivere a segreteria@accademiadelricercare.com o accademiadelricercare@gmail.com oppure consultare il sito web https://accademiadelricercare.com/

Programma:

Amor Sacro – Amor Profano

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

dalla Triosonata in sol maggiore Op 5 nr4

Allegro - a tempo ordinario - allegro non presto - adagio



Domenico Scarlatti (1685-1757)

Salve Regina

per soprano, contralto e basso continuo



Georg Friedrich Haendel

dalla Triosonata in sol maggiore Op.5 nr6

Passacaglia - giga - minuetto



Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Serenata Venere & Amore

per Soprano, Contralto, flauto, due violini e basso continuo

Interpreti:

Chiara Pontoriero – soprano

Gustavo Argoña – controtenore

Claudio Andriani, Michele Ruggieri – violini

Gaia Abaclat – violoncello

Diletta Rigo – contrabbasso

Domenico Cerasani – tiorba / chitarra barocca

Walter Mammarella Giordano – clavicembalo



Giorgio Matteoli – flauto dolce e direzione