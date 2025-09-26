Alloggio in fiamme a Mirafiori: intossicati in ospedale

Allarme questa notte a Mirafiori, per un alloggio in fiamme in corso Agnelli. I pompieri sono intervenuti a Torino sud, dopo che le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento di un complesso di case popolari al civico 156. Sul posto il 118 che ha preso in carico 6 persone, trasportate in ambulanza negli ospedali cittadini con codici verdi e gialli. Tra gli intossicati anche un ragazzino di 14 anni.

Distrutto alloggio al piano rialzato

Il rogo, la cui origine è in corso di accertamento, ha completamente distrutto un alloggio al piano rialzato, dove viveva un occupante sotto sfratto. Le fiamme hanno provocato ingenti danni al vano scale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, si sono recati tecnici e funzionari di Atc che hanno provveduto a mettere in sicurezza le parti comuni della palazzina, ora nuovamente agibili, e a recuperare l’appartamento.

"Continuare a contrastare l'illegalità"

Per renderlo nuovamente abitabile, tuttavia, saranno necessari interventi di ristrutturazione significativi. “Quello che è successo – spiega il Presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, Maurizio Pedrini – dimostra quanto sia fondamentale continuare a contrastare le situazioni di illegalità nei quartieri di edilizia sociale, a tutela delle persone che vivono nelle case popolari e che si trovano a subire ingiustamente notevoli disagi, ma anche del patrimonio immobiliare pubblico gestito dall’Agenzia".