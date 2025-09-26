Dutch Nazari, il tour "Guarda le date amore mio" fa tappa a Torino allo sPAZIO211

Dopo l’uscita del nuovo album, “Guarda le luci amore mio” prevista per venerdì 3 ottobre 2025 per Woodworm, Dutch Nazari tornerà sui palchi dei club di tutta Italia con GUARDA LE DATE AMORE MIO.

La tappa torinese allo sPAZIO211 il 27 novembre.

Sarà l’occasione per Dutch per ritrovare i suoi fan, dopo il tour estivo Una volta ogni tanto ci andrei e presentare dal vivo il nuovo lavoro discografico. Sul palco con lui Sicket (basso/chitarra), che con Dutch ha prodotto il nuovo disco, confermando il sodalizio che li unisce da molti anni, Marco Campanale (batteria) e Luigi Ferrara (chitarra/synth/tastiere).

In scaletta i brani di “Guarda le luci amore mio”, ma non mancheranno anche canzoni dai tre album precedenti, che hanno raccolto intorno a Dutch un seguito numeroso e affezionato.