Levante la performance live di "Niente da dire" registrata su una pista da skateboard di Torino

Levante, i suoi musicisti amici, un’intera giornata di musica fino alla notte, nessuno schema, l’istinto e l’improvvisazione al centro della scena, Torino e una pista da skateboard che diventa palco: questi sono gli ingredienti di una speciale performance acustica online da oggi che riporta la cantautrice nella dimensione dal vivo.

Proiettandosi nella dimensione pubblica preferita - quella dell’esibizione live -, Levante propone una preziosa e inedita versione acustica dell’ultimo singolo "Niente da dire” insieme ad altri brani “culto” del suo repertorio: la trascinante “1996 La Stagione del Rumore”, ma anche “Cuori D’Artificio” estratta dal primo fortunato album del 2014, e “Follemente”, title track della colonna sonora del film omonimo uscito nei cinema lo scorso inverno.

La band che l’accompagna è composta da Matteo Giai – Contrabbasso, Eugenio Odasso - Chitarra Acustica, Alessandro Orefice – Piano, Lorenza Giusiano – Cori, Alessio Sanfilippo – Percussioni, Anthony Sasso - Cori e percussioni, Stefano Colosimo – Fiati, Alberto Bianco - Chitarra Acustica, con la direzione musicale di Antonio Filippelli e Alex Trecarichi ai banchi di regia audio. Le immagini e la regia video sono di Broga’s. Studio, che già avevano collaborato con Levante per il poetico videoclip in piano sequenza di “Niente da dire”.

Questo live è solo un assaggio del tour che vedrà Levante protagonista nel 2026.

"Dell’amore - Club Tour 2026" è il nuovo progetto live della cantautrice siciliana, che segna il suo invocato ritorno al contatto diretto con il pubblico.

La cantautrice tornerà nella sua Torino Lunedì 11 maggio a Venaria Reale al Teatro Concordia .