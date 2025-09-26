Nel weekend, visite guidate congiunte delle Residenze Reali e il Museo del Risorgimento

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il 27 e il 28 settembre, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano e le Residenze reali sabaude organizzano un evento speciale a Palazzo Carignano, con un percorso guidato congiunto che rappresenta una vera novità nel panorama culturale torinese.
L'iniziativa offre ai visitatori una narrazione integrata delle trasformazioni storiche, artistiche e architettoniche di uno dei luoghi più simbolici della storia italiana. Il percorso accompagna attraverso gli spazi più suggestivi del Palazzo: dal cortile agli Appartamenti dei Principi, dallo Scalone Guariniano alle sale dedicate al Risorgimento, fino all'accesso esclusivo alla storica Aula del Parlamento Subalpino e alla Camera Italiana.
L'elemento di novità risiede nell'approccio integrato che intreccia le vicende risorgimentali con l'evoluzione architettonica del Palazzo, dalla sua originaria funzione di residenza dei Principi di Carignano al ruolo centrale nella nascita dello Stato italiano come sede del primo Parlamento del Regno d'Italia.