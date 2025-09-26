Packaging e micro-lotti: identità di brand e protezione, senza sprechi

Cresce la richiesta di stampe personalizzate e piccole tirature, per testare referenze, gestire la stagionalità e aggiornare le informazioni senza sprechi.

Una dinamica che ormai è diffusa in tutta Italia e anche a Torino, dove torrefazioni, laboratori alimentari, marchi cosmetici e aziende di nicchia cercano fornitori capaci di unire qualità e flessibilità.

Come si sceglie il materiale per il packaging

La scelta del packaging giusto per il proprio prodotto nasce dall’incontro tra contenuto e contesto. Un caffè che deve trattenere aromi nel tempo non ha le stesse necessità di una miscela di spezie o di una ricarica cosmetica; un prodotto spedito affronta sollecitazioni diverse da uno esposto a banco.

Nella ricerca tra comunicazione e protezione, il progetto per la realizzazione del packaging si orienta tra due famiglie di materiali: carta multistrato e plastica a triplice accoppiato.

Sacchetti in carta multistrato: identità e praticità

I sacchetti in carta multistrato uniscono l’estetica naturale della carta a una struttura termosaldabile idonea anche al contatto alimentare. L’esterno è fondamentale per valorizzare logo con una stampa personalizzata, mentre l’interno mantiene il contenuto al sicuro e rende il sacchetto facile da gestire in negozio e a scaffale.

I packaging in carta sono particolarmente adatti a prodotti conservati “dry” o semi-secchi, nei mercati di:

● Alimentare secco, per biscotti, snack, cereali, frutta secca, mix di spezie;

● Cosmesi in referenze prodotto non sensibili all’umidità;

● Abbigliamento e accessori per linee capsule o merchandising.

Sacchetti in plastica: triplice accoppiato per protezione e durata

Quando serve una protezione alta da luce, ossigeno e umidità, la scelta ricade sul triplice accoppiato: una plastica multistrato in cui supporto stampabile, barriera e film termosaldabile lavorano in sinergia. Il risultato è una shelf-life più lunga e performance costanti.

Le buste in triplice accoppiato sono particolarmente funzionali nei seguenti settori:

● Torrefazione per caffè in grani o macinato

● Liquidi e cosmesi in ricarica che richiedono tenuta e barriera;

● Pet food/pet care per snack secchi o semiumidi;

● Canapa e derivati, dove protezione da luce/odori è cruciale.

Personalizzazione del packaging

La personalizzazione del packaging non si esaurisce nel logo. Nasce in progettazione, dove formato e struttura vengono scelti a partire dal prodotto e dal canale di distribuzione per ottenere confezioni leggibili, coerenti e funzionali nell’uso quotidiano.

Un sacchetto che resta in piedi a scaffale valorizza il fronte e migliora la visibilità; il fondo quadro ordina l’esposizione al banco; il soffietto aggiunge volume senza deformare la grafica. I dettagli funzionali — zip richiudibile, finestra di prodotto, valvola salva-aroma dove serve — guidano la scelta del cliente e rendono l’esperienza più intuitiva. Con la stampa digitale si mantengono colori coerenti anche su lotti ridotti e si aggiornano rapidamente le grafiche, evitando costi e rimanenze.

L’approccio RCA Pack

In conclusione carta multistrato e plastica in triplice accoppiato non sono alternative in concorrenza, ma strumenti per obiettivi diversi. La scelta dipenderà dal prodotto, dal canale e dalla durata richiesta al contenuto.

In questo percorso RCA Pack — realtà torinese specializzata in imballaggi flessibili — opera come partner di progetto: ascolta le esigenze delle PMI, definisce materiale e formato, cura la personalizzazione con stampa digitale. Il tutto con tirature a partire da 100 pezzi, per produzione e riassortimenti rapidi e senza sprechi.

















