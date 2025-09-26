Teatro Q77 Vertigo: una stagione piena di emozioni

Una stagione dal titolo “Emozioni Contagiose”, fatta di più di 150 spettacoli tra teatro, cabaret, stand up, musica live, danza e altri eventi speciali.

La nuova stagione parte con un nuovo staff e una nuova direzione, quella di Andrea Carbonara e del team di Vertigo Spettacoli, Massimo Wuoz, Patrizia Valente e Stefania Severino, con l’intento di offrire alla città un nuovo concetto di luogo per spettacoli, dove la condivisione delle emzioni diventa centrale.





Molte le rassegne periodiche:

• LABORATORINO-Ridere sotto la Mole con Massimo Wuoz e i Senso d’Oppio a dirigere il traffico tra comedians e ospiti;

• SCOMBINATI, una girandola di risate con comici ospiti a sorpresa;

• VARIETA’LK, lo storico spettacolo ideato da Gianpiero Perone e con Federico Bianco, Marco Guarena, Luca Procopio e il loro ospiti;

• LE GIALLOCOMICHE, Le grandi indagini del Commissario Pautasso, uno spettacolo teatrale che si svolge sul territorio, risate assicurate.

• POTA BOYZ, 6 comici bresciani che portano sul palco del Q77 cinque appuntamenti tra stantd-up, improvvisazione e la partecipazione attiva del pubblico.

• IMPROV NBA, quando l’improvvisazione diventa arte! Il pubblico e gli attori realizzano ogni volta uno spettacolo totalmente interattivo e ogni volta diverso.

• SPECIAL SHOW, spettacoli con grandi ospiti come Alberto Farina, Sergio Sgrilli, Alberto Barbi, Simone Moretto, Vincenzo Comunale e Marco & Mauro.

• MUSIC HISTORY CAFE, la vera novità sui palchi di Torino, un aperitivo della domenica dedicato alla storia della musica, 8 appuntamenti mensili con esperti, critici e musicisti a parlare e suonare;

• JAZZ A TEATRO – JCT BIG BAND, musica di altissima qualità, straordinari interpreti con una Big Band che ci faranno rivivere “l’era dello swing”;

• ROCK ON! 15 grandi concerti live tra rock, pop, indie e canzone d’autore.

• SPECIAL LIVE: Grandi musicisti passano dal palco del Q77 e ci regalano forti emozioni: Paolo Vallesi, Alberto Rocchetti, Alex Masio, Ivano Icardi, Stef Burns, Will Hunt e altri in arrivo.

Per informazioni: www.teatroq77.it



