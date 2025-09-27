Battisti, Battiato e Vasco: torna il tradizionale appuntamento con la Fiera del Disco

La Fiera del Disco approda in Piazza Madama Cristina nella sua tradizionale edizione di inizio autunno. Gli appassionati di musica ritrovano a settembre non solo il ritorno al lavoro o a scuola, ma anche una autentica kermesse di musica, di tutti i periodi e in tutte le sue forme.

Oltre 70 espositori da tutta Italia

Saranno presenti oltre 70 espositori provenienti da tutta Italia (oltre a qualche straniero), per stuzzicare la curiosità di collezionisti, appassionati e semplici curiosi. Il format della Fiera del Disco di Torino (dal 2002 sempre in Piazza Madama Cristina) è ormai collaudato, e forte di un successo presso gli appassionati che dura da oltre 20 anni: sono presenti “pezzi rari” per soddisfare le richieste dei collezionisti super esigenti e quelli che cercano proprio “quel disco lì” degli anni ’60 o magari degli anni ’80; ma anche materiale che attira chiunque sia appassionato di musica, dischi, vinile (e non solo).

Da Battisti a Battiato a Vasco

Tutti i generi sono rappresentati: il rock (con gli anni ’60, ’70 e ’80 protagonisti assoluti), la musica italiana (con autentiche rarità come ad esempio dischi rarissimi di Vasco Rossi, Lucio Battisti, Franco Battiato), il jazz ed il blues, la musica etnica, l’elettronica, il metal. Ma occhio anche ad alcune pregevoli registrazioni di musica classica e alle chicche da collezionisti che riguardano prime edizioni, edizioni particolari, picture disc.

Il vinile farà come sempre la parte del leone, ma ci sarà ampio spazio anche per CD, DVD, gadget e memorabilia musicali, riviste, fanzine, biografie, libri fotografici. E spazio anche alle case editrici indipendenti che si occupano di musica.

Vinile, vintage e il grande rock

Fornitissima come sempre la sezione dedicata al progressive rock internazionale e italiano, con pezzi rari e introvabili altrove; ma sempre interessantissima anche la parte dedicata alla musica italiana, con pezzi rari di Battisti, De Andrè, Vasco Rossi e De Gregori. E attenzione anche ai DVD con i migliori concerti degli artisti più amati: Neil Young, Eric Clapton, Roger Waters, Mark Knopfler, Metallica.

La Fiera del Disco si avvale del Patrocinio della Città di Torino su proposta dell’Assessore al Commercio e della Circoscrizione 8 e si svolgerà dalle 9 alle 19 sotto le tettoie del Mercato coperto di Piazza Madama Cristina.

Per chi giunge in auto possibilità di parcheggiare la vettura nel parcheggio coperto (a pagamento) proprio sotto la Piazza. Appuntamento domenica 28 settembre in Piazza Madama Cristina, dalle ore 9 alle 19.