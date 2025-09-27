Online il videoclip dell’ultimo singolo di Levante “Niente da dire”, girato ai Murazzi del Po la notte del 27 luglio
La regia è di Francesco Lorusso, mentre la produzione è di Broga’s Studio.
Le riprese sono state effettuate a con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.
"Niente da dire" è una canzone che sembra indagare il momento fragile e sospeso di una relazione in bilico, quando le parole non bastano più o si rivelano addirittura inutili.
Cultura e spettacoli | 27 settembre 2025, 20:02
"Niente da dire" online il videoclip del singolo di Levante girato ai Murazzi del Po
Le riprese la notte del 27 luglio. La regia di Francesco Lorusso
Online il videoclip dell’ultimo singolo di Levante “Niente da dire”, girato ai Murazzi del Po la notte del 27 luglio
