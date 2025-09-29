 / Cronaca

Cronaca | 29 settembre 2025, 10:59

Tragedia a Nole Canavese: un uomo di 84 anni si ribalta con il trattore e muore schiacciato

L'uomo, pensionato, stava effettuando alcuni lavori su un terreno agricolo. I soccorsi sono risultati inutili: non si è potuto fare altro che constatare il decesso

Tragedia nel pomeriggio di ieri nel Canavese. In particolare a Nole, dove un uomo di 84 anni, Luigi Vergero, è morto schiacciato dal trattore che stava guidando. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava effettuando alcuni lavori in un terreno agricolo che si trova in strada Salvinot.

Subito è stato dato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri insieme ai tecnici dello Spresal e i sanitari del 118, così come i vigili del fuoco. A dare l'allarme, un passante che ha assistito alla scena. Per lo sfortunato pensionato, tuttavia, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.

redazione

