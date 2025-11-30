Controlli a Borgo Po: oltre 21mila euro di sanzioni e sospesa l'attività di un negozio in zona piazza Hermada

Controllo straordinario a Borgo Po, nella zona pre-collinare e collinare del capoluogo piemontese, da parte degli uomini dalla Polizia di Stato in collaborazione con il personale della Polizia Municipale, dell’ASL e dell’Ispettorato del Lavoro.

Il servizio è stato diretto dal personale dei Commissariati di P.S. “Barriera Nizza” e “Borgo Po”, con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte” della Polizia di Stato, e ha portato all’emissione di 21.346 euro di sanzioni, oltre alla sospensione di un’attività commerciale.

Un locale nei pressi di piazza Hermada è stato sanzionato per 13.264 euro per alcuni illeciti amministrativi come la presenza non autorizzata di un impianto di filodiffusione nel dehors, la mancanza del contratto per lo smaltimento di olii esausti, carenze igienico sanitarie dei locali interni e per la presenza di un lavoratore privo di contratto, motivo per cui è stata disposta la sospensione dell’attività.

Inoltre, due esercizi commerciali di Piazza Gran Madre e di via Villa della Regina sono stati sanzionati, rispettivamente, per 5.000 euro e 3.082 euro per altre violazioni; tra queste: la mancanza del rinnovo dell’autorizzazione del dehors e dell’esposizione della capienza massima, della certificazione previsionale dell’impiantistica acustica, dell’esposizione della cartellonistica riportante l’orario di apertura al pubblico e per carenze igienico sanitarie dei locali di deposito alimentare.