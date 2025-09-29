Francesco Provenzano, “Calabrese speciale” per l’impegno nella prevenzione oncologica, ricevuto in Consiglio regionale

“Oggi esprimo la gratitudine dell’Assemblea per la testimonianza di amore e di solidarietà al servizio della comunità attraverso l’impegno quotidiano per portare la prevenzione dei tumori fin nei piccoli comuni e anche nelle scuole”, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco, durante l’incontro a Palazzo Lascaris con Francesco Provenzano, premiato ieri come “Calabrese speciale” a Santena dalla locale associazione di calabresi intitolata ai Ss. Martiri Cosma e Damiano.

Cavaliere della Repubblica, quando la moglie si è ammalata ha fondato l’associazione Arco (Associazione Ri-Uniti Calabria Oncologica) per l’informazione, la ricerca e la prevenzione. Nel maggio del 2018, mancata la moglie, Provenzano ha proseguito la sua battaglia e, grazie alle donazioni raccolte e alla collaborazione con la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, ha portato gratuitamente la prevenzione nei piccoli comuni della Calabria con un camper attrezzato e con personale medico volontario. “Spesso chi si trova lontano dagli ospedali rinuncia alle visite di controllo perché non può permettersi nemmeno il viaggio”, ha spiegato durante l’incontro.