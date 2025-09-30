Giulia Mei torna a Torino con il concerto da Off Topic

Giulia Mei, dopo essere stata ospite a Biennale Democrazia 2025, torna a Torino per le battute finali del suo Summer Tour " Io della musica non ci ho capito niente"con il quale presenta dal vivo il nuovo omonimo album uscito il 28 marzo 2025. Il live sarà da Off Topic venerdì 3 ottobre.

Il live di Giulia Mei è come la sua musica: un intreccio di immaginari sonori diversi e una contaminazione tra cantautorato, pianismo classico/barocco e musica elettronica. Per restituire questa estetica anche dal vivo, Giulia (piano, voce e synth) porta sul palco le canzoni del nuovo disco con una formazione in trio particolare, composta da Luca Zeverini in arte Vezeve, giovane talento del beatboxing (loopstation e synth) e quella di Dario Marchetti, alle drums e al synth. Vittorio Di Matteo cura i suoni.

Il concerto è pensato come un flusso di coscienza, con momenti strumentali - che legano i brani creando una narrazione emotiva, in bilico tra minimalismo e caos, tra follia e intimità, tra allegria e malinconia - e altri durante i quali Giulia parlerà con il pubblico abbattendo ogni distanza e dando vita a una sorta di scambio, un dialogo autentico.