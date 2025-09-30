Mare Fuori, il cast della serie tv arriva a San Mauro Torinese

Il cast di Mare Fuori in Tour, la tappa a Torino sarà domenica 12 ottobre al Centro Commerciale Panorama di San Mauro Torinese con la partecipazione di Giovanna Sannino, giovane attrice e scrittrice interprete di Carmela, personaggio che cresce in complessità e rilevanza in quest’ultima stagione e Antonio d’Aquino (Milos), personaggio storico e portavoce di tematiche importanti nella Serie.

Nella settimana dal 9 al 15 marzo 2025, Mare Fuori 5 ha registrato su RaiPlay circa 9,7 milioni di ore di visione e 24 milioni di stream. Estendendo l'analisi fino al 19 marzo, il totale dei primi sei episodi ha raggiunto 35 milioni di stream e 14 milioni di ore di visione.

Il rilascio dei primi sei episodi alla mezzanotte del 12 marzo ha causato un sovraccarico della piattaforma RaiPlay, rendendola inaccessibile per circa 40 minuti a causa dell'enorme afflusso di utenti.

Un vero record per la Rai che coproduce la serie con Picomedia, i dati evidenziano come a determinare il successo della serie Tv siano i target più giovani: la metà degli spettatori che ha visto Mare Fuori su Rai Play ha infatti meno di 25 anni.