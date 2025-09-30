La Big Walking del Cuore tra le vie di Pinerolo a sostegno di progetti sul territorio

Due saranno i percorsi tra cui scegliere per partecipare alla terza edizione della Big Walking del Cuore a Pinerolo. Il ricavato sarà devoluto ai progetti presentati dalle associazioni del territorio che hanno preso parte alla raccolta delle iscrizioni.

L’appuntamento per la camminata non agonistica, organizzata da Scuola del Cammino Fitwalking Italia, con il sostegno del Comune, è per domenica 5 ottobre alle 10. Partenza e arrivo saranno in piazza Vittorio Veneto. Il percorso più breve, di 4,5 chilometri si svilupperà lungo le vie centrali, in piano e su asfalto, così da essere accessibile a più persone. Quello più lungo, di 8,5 chilometri, passerà lungo la ciclabile che porta a San Pietro Val Lemina, per poi scollinare a Costagrande e tornare alla partenza scendendo da Via Principi d’Acaja.

Non essendo una gara ma una camminata non competitiva non è necessario segnalare prima della partenza quale percorso si intende fare.

Il costo dell’iscrizione è di 5 euro comprensivi del pacco gara ai primi 4.500 iscritti. L’evento punta a sostenere il territorio: quanto raccolto dalle iscrizioni sarà infatti donato a scuole e associazioni che hanno presentato un proprio progetto per l’acquisto di attrezzature e materiali o per iniziative di manutenzione, promozione e miglioramento dei servizi.

Per questa edizione le associazioni coinvolte sono: Ice Pole Pinerolo Asd, Fondazione Admo Piemonte e Valle d’Aosta ‘Rossano Bella’ Ets, Pinerolo Ghiaccio Asd, Titli Trial Team, AnLib – Anime Libere Odv, Hockey Prato ValChisone Femminile, Ci sono anch’io Ets-Odv, Avis Pinerolo, Asd Cestistica Pinerolo ’87, ISS Prever, Libertà e Coraggio Asd, Karibu Costigliole Odv, Us Atletica San Secondo Asd, Coop. Sociale La Tarta Volante, Virtus Piemonte Ghiaccio Asd, Odv Anan Italia, Associazione Amici dell’Asilo Imberto I Ets, Asd Istituto Maria Immacolata, Associazione Unitrè – Università delle tre età Aps, Anffas Valli Pinerolese Aps, Veloce Club Asd, Sentiero del Manfrè, La Cura nello Sguardo Odv, Associazione Air Down, Istituto Scolastico Pinerolo V – Cumiana, Ic Pinerolo 1, Avis Comunale di San Pietro Val Lemina Odv.

Per informazioni è possibile contattare il 338 615 1466, scrivere a info@scuolacamminosaluzzo.it o visitare questo link.