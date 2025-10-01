Lucento, marciapiedi di via Pirano rimessi a nuovo dopo 30 anni di attesa

Si è concluso nei giorni scorsi l'intervento di messa in sicurezza dei marciapiedi di via Pirano, nei pressi del villaggio di Santa Caterina (a Lucento). Un lavoro di manutenzione ordinaria chiesto a gran voce dai residenti del quartiere e atteso, da queste parti, da una trentina d'anni. Per la precisione le operazioni hanno interessato il tratto compreso tra via Parenzo e corso Cincinnato.

"Siamo contenti di aver portato a termine il cantiere - così il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 5, Bruno Francavilla -. Nei prossimi mesi sarà una mia prerogativa cercare di completare tutto il quadrilatero che interessa il Villaggio". Si parla di tutto il tratto di corso Toscana, da corso Cincinnato a via Parenzo, e dell'ultimo lotto di via Pirano, da via Parenzo a via Sansovino. "Ovviamente l'impegno del centro civico - conclude Francavilla -, è quello di mettere a posto il maggior numero di marciapiedi possibili all'interno del nostro territorio".