Economia e lavoro | 01 ottobre 2025, 16:10

Turismo boom a Torino ad agosto: +8,3% negli alberghi rispetto al 2024

Cinque i giorni di permanenza media nei b&b. Aumentano anche i prezzi delle camere: 95€ di media a notte, quasi 30 in più rispetto al 2019

A Torino il turismo continua a crescere e la dimostrazione arriva dai dati di agosto: +8,3% di occupazione degli alberghi rispetto al 2024, dato secondo soltanto al 2022 e di dieci punti superiori agli anni pre Covid. I dati sono dell'ente Turismo Torino e Provincia, presentati alla commissione turismo e lavoro del Consiglio Comunale, presieduta da Lorenza Patriarca.

Gli eventi sportivi fanno da traino

Agosto 2025 è stato anche un mese di eventi sportivi, spalmati su tutto l'anno proprio per mantenere alta la presenza turistica. Il mese si era infatti aperto con i mondiali di twirling e chiuso con il quadrangolare di pallavolo Fipav Cup Men Elite, con il culmine della partenza della Vuelta dal 21 al 23 agosto e l'avvio della Serie A di calcio il 24 agosto, con la Juve che ha ospitato il Parma. Dai dati si evince che l'occupazione degli alberghi ha avuto picchi fino all'80% in occasioni degli eventi, con il minimo toccato il 17 di agosto col 40%.

"Sono una serie di eventi - ha commentato l'assessore allo sport e ai grandi eventi Mimmo Carretta - che ci hanno permesso di raggiungere l'obiettivo che ci eravamo dati: spalmare gli eventi durante l'anno anche in un periodo complicato come agosto, e che si trasformassero in un trend e non in picchi annuali. Questo per fare in modo che Torino sia una meta appetibile anche ad agosto, come dimostrato dal quasi +10% delle strutture alberghiere e che ci indica che siamo sulla buona strada".

Il confronto con il pre Covid

Come rivelato da Turismo Torino e Provincia, analizzando i dati della capienza degli alberghi emerge che le camere in città erano occupate per il 68 e 69% a giugno e luglio, valori di poco superiori al 2024, e del 57,3% ad agosto, quando nell'anno precedente era stato del 49%. Il picco ad agosto si era toccato nel 2022 con il 61,8% di camere occupate - dovuto anche alla fine della pandemia - ma il 2025 ha superato anche il 55,6% del 2023. La media degli anni precedenti al Covid erano molto più basse, intorno al 45% dal 2016 al 2019.

Marcella Gaspardone, direttore di Turismo Torino e Provincia, ha anche evidenziato come la durata media sia aumentata: di poco sotto ai 5 giorni per persona in tutti e tre i mesi estivi. Il dato si riferisce agli affitti delle locazioni turistiche (è più basso per gli alberghi), anch'esse analizzate a partire da settembre 2024. Nel caso del sito di case vacanza, inoltre, non c'è differenza di percentuale di occupazione nei tre mesi estivi, e anzi ad agosto è più alta che a giugno (40% contro 38%, quando ad agosto lo scorso è stata del 36%).

Ad aumentare sono anche i prezzi delle camere: nel caso delle locazioni turistiche sono passati dai 94€ di media ad agosto 2024 a ben 134€, mentre per gli alberghi la tariffa media giornaliera è passata da 87 a 95€, quando dal 2016 al 2019 era di 68€ a notte.

La permanenza media dei visitatori

"Emerge un dato positivo sulla permanenza media dei visitatori - ha concluso l'assessore al commercio Paolo Chiavarino - L'aumento medio del prezzo degli scontrini e l'aumento degli stranieri sono altri indici positivi. È evidente che la ricaduta degli aspetti positivi tocca soprattutto l'area centrale, ma consentirà di allargare i benefici anche sulle aree periferiche".

"Il numero di turisti è in aumento – ha commentato il vicecapogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Domenico Garcea ma ciò non si riflette in maniera significativa sui risultati economici dei negozi, sia del centro che delle aree più periferiche. Lo dimostrano i dati relativi alle chiusure di esercizi commerciali registrate nell’ultimo biennio, la crescente trasformazione di attività in alloggi per brevi soggiorni come gli Airbnb e la presenza sempre più evidente di numerosi locali sfitti. Attendiamo ancora eventi realmente nuovi promossi dalla Giunta Lo Russo: sono ormai tre anni che Torino continua a vivere grazie a manifestazioni programmate dalle amministrazioni precedenti".

Francesco Capuano

