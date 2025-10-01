La Fiera Nazionale della Trippa inaugura a Moncalieri il mese del Gusto (Festival)

A Moncalieri il mese del gusto si apre con un ritorno che profuma di storia: la Fiera Nazionale della Trippa. Domenica 5 ottobre presso il PalaExpo (lo storico mercato del bestiame) il protagonista sarà il pentolone da 25 quintali, dove la Trippa cuoce “alla Savoiarda” dalle prime ore del mattino; l’avvio della distribuzione è affidato alla tradizionale cerimonia di assaggio della Confraternita dla Tripa, alle ore 12. Un rito popolare che ogni anno richiama appassionati e curiosi da tutto il Piemonte.

Protagonista il pentolone da 25 quintali

Grande novità del weekend è l’esordio a Moncalieri di Gastronomica – Parlare e leggere di cibo: sabato 4 ottobre alle 18 al PalaExpo Fulvio Marino presenta in anteprima nazionale il nuovo volume Tutto il mondo del pane (Slow Food Editore, in uscita l’8 ottobre 2025), intervistato da Eleonora Cozzella direttrice de Il Gusto.it. È il primo appuntamento dei talk di Gusto Festival dedicati alla cultura gastronomica. Il calendario proseguirà nelle settimane seguenti con altri incontri speciali, tra cui Oscar Farinetti il 19 ottobre.

Fra le novità anche un grande ritorno, a sei anni dalla sua ultima appuntamento con il Gran Galà della Trippa torna in Fiera e inaugura Gusto Festival venerdì 3 ottobre: una cena a tema che esplora la trippa in più portate, firmata dallo chef Ugo Fontanone (La Taverna di Frà Fiusch). Prenotazione obbligatoria tramite Pro Loco Moncalieri (tel. 011 6407428 – prolocomoncalieri@gmail.com ).

Stand gastronomici e area bimbi dedicata

Tra un assaggio e l’altro, il PalaExpo si anima con stand gastronomici e artigianali, musica e un’area bimbi dedicata. Sabato 4 la trippa sarà già disponibile allo stand de La Tripa ’d Muncalè, in attesa del grande pentolone domenicale. Ospite del sabato anche lo scrittore e giornalista Indro Neri, esperto di trippa nel mondo, con l’intervento Da scarto a cibo da re.

Il programma del weekend

Venerdì 3 ottobre – ore 20.00 Gran Galà della Trippa di Moncalieri – su prenotazione

– ore 20.00 Gran Galà della Trippa di Moncalieri – su prenotazione Sabato 4 ottobre - dalle 11.00 alle 00.30 - Apertura Fiera, stand e intrattenimento // ore 18 presentazione libro di Fulvio Marino

- dalle 11.00 alle 00.30 - Apertura Fiera, stand e intrattenimento // ore 18 presentazione libro di Fulvio Marino Domenica 5 ottobre - dalle 10.00 alle 21.00 - Trippa nel Pentolone da Guinness (distribuzione dalle 12 a esaurimento)