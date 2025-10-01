Con il machete spacca lo specchietto al rivale, la faida tra rom che spaventa Mirafiori

Sgomma per via Sanremo su una Alfa Romeo mentre un uomo lo insegue con un machete in mano, spaccandogli il finestrino e urlando frasi sconnesse. Non è un film né una storiella, ma la triste realtà con cui Torino ha ormai a che fare ogni giorno. Siamo a Mirafiori Nord, all'incrocio con via Dina. Lo stesso giorno del camper ribaltato, ma qualche ora prima, un inseguimento da film d’azione ha finito per paralizzare questo quadrilatero che da una settimana convive con un insediamento abusivo di camper davanti alla scuola Rodari.

Scene folli

Secondo una residente che ha ripreso la scena con il telefono "l’auto è stata affiancata da due giovani che gli hanno urlato qualcosa. Improvvisamente uno ha estratto un machete e, con un colpo secco, ha rotto il finestrino lato guida. L’auto ha accelerato, ma i due lo hanno inseguito a piedi. Poi un altro si è aggiunto armato di accetta. Alla fine, il conducente ha fatto manovra, è tornato indietro e si è fermato". Ne è nata una discussione animata. Dopodiché ognuno se n’è andato, come se niente fosse. E in pochi minuti tutto è tornato alla "normalità".

Già, ma qual è la normalità nella zona sud di Torino? Verrebbe da chiederselo visto che da mesi le Circoscrizioni 2 e 8 non fanno altro che segnalare continue occupazioni abusive di camper. Tra tutte ricordiamo quella del Caio Mario che ha portato molti turisti a lasciare recensioni negative sui social.

"Gli strumenti ci sono"

Sul caso è intervenuto subìto l'assessore regionale alle Politiche sociali, Maurizio Marrone. "L'ennesimo scempio che per Torino è ormai la normalità, non solo più nella periferia nord, ma anche a Mirafiori - così Marrone -. Eppure la legge apposita per confiscare e togliere dalla strada i camper rom ci sarebbe, l'abbiamo scritta noi. La Città deve solo farla applicare dalla Polizia Municipale". Mentre alla 2 il consigliere dei Moderati Alessandro Nucera "alla luce dei gravi fatti che si sono verificati negli ultimi giorni nel territorio della Circoscrizione" ha chiesto la convocazione, con urgenza, di una Conferenza dei Capigruppo "che veda la partecipazione delle forze dell’ordine, al fine di affrontare in maniera collegiale e istituzionale le problematiche legate alla sicurezza dei nostri quartieri".

"Stiamo lavorando per rigenerare spazi e operare sul piano sociale. Molte cose sono migliorate ma non basta - spiega il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi -. La questione ora va presa con più fermezza e risolutezza dalle istituzioni competenti. Serve legalità tra le famiglie che vivono nei camper. Non basta continuare a parlare di persone rom senza che si parli con loro e gli si inchiodi alle loro responsabilità".