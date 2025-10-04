Con l'auto rubata sfondano la serranda del negozio: notte di paura a Mirafiori

Ennesima notte di paura a Mirafiori, dove alcuni malviventi hanno prima rubato un'automobile e poi sfondato la saracinesca di un negozio. L'episodio si è verificato intorno all'una e venti, quando i ladri hanno prima portato via una Panda parcheggiata in via Zambelli.

Presi di mira i negozi in piazza Livio Bianco

A bordo della vettura diversi uomini incappucciati, che hanno cercato di distruggere con il cofano la serranda del tabaccaio sotto portici di piazza Livio Bianco. Apertosi un varco, i malviventi hanno portato via sigarette e la macchinette per il cambio monete: sembra non siano riusciti a sottrarre altro, perchè sono stati disturbati. Se il bottino è di poche centinaia di euro, i danni per l'attività commerciale sono stati rilevanti.

Successivamente il gruppo ha cercato di svaligiare il vicino negozio "Le Tre Fatine", ma sembra non siano riusciti ad entrare. I malviventi a quel punto hanno abbandonato il mezzo rubato. Sul posto la Polizia, che sta facendo gli accertamenti del caso.

Tavolo sulla sicurezza

E' l'ennesimo episodio che si registra a Mirafiori: negli scorsi giorni ha fatto il giro dei giornali la notizia di una lite in strada tra rom armati di machete. Il capogruppo dei Moderati alla Circoscrizione 2 Alessandro Nucera aveva chiesto negli scorsi giorni di convocare un tavolo con le forze dell'ordine per affrontare il tema della sicurezza nei quartieri.