Dalle scuole occupate al corteo di venerdì: giorni "caldi" a Torino, aspettando Jeff Bezos e Ursula Von der Leyen

Fumogeni, bandiere e cori pro Palestina e pro Gaza. E' cominciata così la giornata di oggi nello spiazzo di fronte al liceo Gioberti: uno dei due (l'altro è il Primo liceo artistico) occupati dall'inizio della settimana, in segno di solidarietà verso la Sumud Flotilla e, più in generale, in plateale opposizione a ciò che sta facendo da tempo il Governo di Israele in quei territori.

Striscia di Gaza

Una protesta che, dopo la grande partecipazione allo sciopero della scorsa settimana, ha trovato la sua concretizzazione a partire da questo lunedì, quando in molti licei cittadini gli studenti hanno iniziato a organizzare proteste e assemblee in cortile. E non si esclude che la situazione possa evolvere in parallelo a quello che sarà il destino della Flotilla, annunciata ormai nella zona "a rischio" al largo della Striscia di Gaza.

Ursula Von der Leyen e Jeff Bezos



Intanto, cresce anche l'attesa (e la tensione) in vista della giornata di dopodomani: è infatti prevista una nuova manifestazione studentesca nelle strade della città, proprio in corrispondenza della terza e ultima giornata dell'edizione 2025 dell'Italian Tech Week, organizzata alle Ogr. Al via nella giornata di oggi, il congresso dedicato alle nuove tecnologie ha in programma proprio per la giornata del 3 ottobre la partecipazione di due relatori di primissimo piano: si tratta della presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen e del fondatore e ceo di Amazon, Jeff Bezos.



Von der Leyen prenderà la parola presso il Fucine stage alle 11:43 per parlare di "The European way to Ai", mentre poco dopo - sullo stesso palco - toccherà all'imprenditore statunitense che dialogherà insieme al presidente di Exor, John Elkann, di "Dreaming & building".



Una coincidenza di eventi che già da giorni ha fatto drizzare le antenne alle forze dell'ordine e agli organizzatori. Non si esclude infatti che proprio il corteo degli studenti e dei manifestanti possa decidere di fare tappa presso le Officine Grandi Riparazioni. Una scena già vista anche in passato, in occasioni di altre proteste di strada. Si annunciano imponenti schieramenti di polizia e carabinieri a difesa degli accessi, anche solo in via precauzionale.