Va a fuoco un garage sotterraneo, momenti di paura in corso Giulio Cesare

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 2 ottobre, in corso Giulio Cesare 37 a Torino, per un incendio avvenuto in un box.

Ambulanza e polizia sul posto

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, forse è stata una vettura che è esplosa in un parcheggio sotterraneo, forse di qualche merce infiammabile che ha preso fuoco, di sicuro si sono levate alte colonne di fumo visibili anche in lontananza.

Una persona di circa cinquant'anni è stata portata in ambulanza al Giovanni Bosco in codice giallo, mentre un secondo ferito (un 30enne), meno grave, si è fatto male nel cercare di soccorrere il 50enne: per lui solo un codice verde. Sul posto sono intervenute alcune auto della Polizia ed anche diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

“In Aurora, di fianco al critico Giardino MTC non ci facciamo mancare nulla. Oggi i cittadini si sono presi una gran paura visto il fumo che usciva dai garage. Ci sono troppi box usati come magazzini pieni di merce infiammabile o come dormitori. Sarebbe il caso di controllarli” ha dichiarato il capogruppo di Fdi della Circoscrizione 7, Patrizia Alessi.