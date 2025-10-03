Grave incidente tra una Fiat Cinquecento e un pullman

Una Fiat Cinquecento si è scontrata con un pullman di linea poco dopo le 15 su via Pinerolo a Osasco, all’altezza di Rf Porte. Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Osasco, carabinieri di Bricherasio, due autoambulanze e vigili del fuoco. Ad avere la peggio è stata la donna al volante della macchina: i pompieri sono dovuti intervenire per estrarla dall’auto ed è stata trasportata in ospedale in condizioni preoccupanti. Illesi invece passeggeri e autista del bus.

Il traffico è bloccato in attesa dei rilievi del caso per stabilire la dinamica e liberare nuovamente la strada.