Cronaca | 03 ottobre 2025, 15:55

Grave incidente tra una Fiat Cinquecento e un pullman

Lo scontro è avvenuto a Osasco, su via Pinerolo, davanti a Rf Porte

Una Fiat Cinquecento si è scontrata con un pullman di linea poco dopo le 15 su via Pinerolo a Osasco, all’altezza di Rf Porte. Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Osasco, carabinieri di Bricherasio, due autoambulanze e vigili del fuoco. Ad avere la peggio è stata la donna al volante della macchina: i pompieri sono dovuti intervenire per estrarla dall’auto ed è stata trasportata in ospedale in condizioni preoccupanti. Illesi invece passeggeri e autista del bus.

Il traffico è bloccato in attesa dei rilievi del caso per stabilire la dinamica e liberare nuovamente la strada.

Marco Bertello

