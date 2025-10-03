 / Cronaca

Paura in corso Brescia, la lite in un bar rischia di finire in tragedia: 24enne ferito con un'arma da taglio

Il giovane, di origine marocchina, è stato portato in ospedale dopo essere stato colpito all'occhio, alla gamba e al costato. Indagano i carabinieri per individuare il responsabile dell'aggressione

Intervento dei carabinieri in corso Brescia

Momenti di paura, nella serata di ieri, in corso Brescia. All'altezza del civico 47, infatti, i sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere un uomo di circa 30 anni: mancavano pochi minuti all'una e mezza. 

Secondo le prime ricostruzioni, tutto è cominciato a causa di una lite all'interno di un bar, degenerata poi in uno scontro fisico. La persona ferita è stata trasportata all'ospedale Giovanni Bosco perché colpita al volto, al costato e alla gamba con un'arma da taglio: si tratta di un marocchino di 24 anni. Non è in pericolo di vita ed è stato accompagnato in codice verde presso il nosocomio.

Si indaga ancora, da parte dei carabinieri che sono intervenuti sul posto, per ricostruire esattamente la dinamica e per individuare l'autore del gesto. 

