Momenti di paura, nella serata di ieri, in corso Brescia. All'altezza del civico 47, infatti, i sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere un uomo di circa 30 anni: mancavano pochi minuti all'una e mezza.
Secondo le prime ricostruzioni, tutto è cominciato a causa di una lite all'interno di un bar, degenerata poi in uno scontro fisico. La persona ferita è stata trasportata all'ospedale Giovanni Bosco perché colpita al volto, al costato e alla gamba con un'arma da taglio: si tratta di un marocchino di 24 anni. Non è in pericolo di vita ed è stato accompagnato in codice verde presso il nosocomio.
Si indaga ancora, da parte dei carabinieri che sono intervenuti sul posto, per ricostruire esattamente la dinamica e per individuare l'autore del gesto.
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Cronaca | 03 ottobre 2025, 07:55
Paura in corso Brescia, la lite in un bar rischia di finire in tragedia: 24enne ferito con un'arma da taglio
Il giovane, di origine marocchina, è stato portato in ospedale dopo essere stato colpito all'occhio, alla gamba e al costato. Indagano i carabinieri per individuare il responsabile dell'aggressione
Momenti di paura, nella serata di ieri, in corso Brescia. All'altezza del civico 47, infatti, i sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere un uomo di circa 30 anni: mancavano pochi minuti all'una e mezza.