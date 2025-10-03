Sciopero Gtt, adesione contenuta: metropolitana regolare tutta la giornata

Si chiude con dati definitivi l’adesione allo sciopero di 24 ore indetto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Usb. Nonostante la protesta, la linea 1 della metropolitana ha garantito il regolare servizio per tutta la giornata, anche al di fuori delle fasce di garanzia, con termine previsto all'una.

Secondo i dati comunicati da Gtt, l’adesione complessiva dei dipendenti è stata del 16,6%, mentre tra il personale viaggiante la percentuale è salita al 33,4%. L’ampia maggioranza dei cittadini ha quindi potuto usufruire dei mezzi pubblici senza interruzioni significative. Anche se, girando per la città, non sono mancate le attese per alcune linee di tram e bus.

L’azienda ha confermato l’impegno a mantenere informazioni costanti agli utenti in caso di eventuali variazioni e ha ringraziato il personale che ha garantito la continuità del servizio, assicurando che il normale funzionamento della rete sia stato preservato.