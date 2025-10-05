Appuntamento con rapina: raggirano un disabile e gli portano via 8mila euro

L’episodio risale alla sera del 6 marzo scorso, quando un gruppo di giovani ha rapinato un disabile in corso Trapani a Torino, nei pressi del portone condominiale dell’abitazione della vittima. Due soggetti con volto coperto hanno aggredito l’uomo, quarantaseienne e invalido al 16%, derubandolo di un’ingente somma di denaro che proprio in quell’occasione custodiva in tasca (circa 8.000 euro).

Il raggiro

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il pomeriggio dello scorso 6 marzo, all’interno di un bar poco distante da corso Trapani, due degli malviventi avrebbero scoperto che la vittima aveva con sé migliaia di euro in contanti. Con l’obiettivo di impossessarsene uno di loro, giovane ventitreenne di Torino, avrebbe carpito la sua fiducia contattandolo prima attraverso un noto canale social.

Lo avrebbe poi invitato la sera stessa nel medesimo locale per trascorrere un po’ di tempo in compagnia di altri ragazzi, con la raccomandazione di portare anche dei soldi al seguito.

Le indagini hanno permesso di scoprire che il ventitreenne abbia il ricoperto il ruolo di mandante della rapina, insieme a un conoscente ventisettenne. I due avrebbero così segnalato l’ingente disponibilità di denaro della vittima ad altri due giovani, materiali esecutori del colpo.

4 persone nei guai

Le meticolose indagini dei carabinieri - coordinati dalla Procura - hanno consentito di ricostruire l’esatta dinamica della rapina, così come la sua puntuale organizzazione, definendo i ruoli ricoperti. Per questo i militari hanno messo agli arresti domiciliari tre persone, insieme a un quarto attualmente indagato a piede libero.