Tragedia durante la battuta di caccia a Locana: muore colpito da un proiettile

Pensionato morto durante una battuta di caccia nei boschi di Locana. Il 118 è intervenuto intorno alle 9, nel paesino della valle Orco, per un cacciatore deceduto dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile. La vittima ha 82 anni.
Privo di dispositivi di riconoscimento
È stato richiesto l'intervento del personale del servizio regionale di elisoccorso, che ha dovuto constatare il decesso a seguito di proiettile, risultato fatale. Sul posto sono intervenute i Carabinieri di Rivara ed Ivrea, con supporto della SIS del reparto operativo di Torino.
Omicidio colposo
Da una prima ricostruzione sembra che la vittima non avesse i previsti dispositivi di riconoscimento, e che sia stato quindi scambiato per un animale. Dovrebbe trattarsi a tutti gli effetti di un omicidio colposo: l'indagine è affidata alla Procura di Ivrea.