Tragedia durante la battuta di caccia a Locana: muore colpito da un proiettile

Pensionato morto durante una battuta di caccia nei boschi di Locana . Il 118 è intervenuto intorno alle 9, nel paesino della valle Orco, per un cacciatore deceduto dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile. La vittima ha 82 anni.

È stato richiesto l'intervento del personale del servizio regionale di elisoccorso, che ha dovuto constatare il decesso a seguito di proiettile, risultato fatale. Sul posto sono intervenute i Carabinieri di Rivara ed Ivrea, con supporto della SIS del reparto operativo di Torino.

Omicidio colposo

Da una prima ricostruzione sembra che la vittima non avesse i previsti dispositivi di riconoscimento, e che sia stato quindi scambiato per un animale. Dovrebbe trattarsi a tutti gli effetti di un omicidio colposo: l'indagine è affidata alla Procura di Ivrea.