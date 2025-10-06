Polizia a cavallo anche al parco della Pellerina? La proposta in Consiglio comunale

Portare la polizia a cavallo anche al parco della Pellerina. È la proposta lanciata dal capogruppo dei Moderati a Palazzo Civico, Simone Fissolo, durante l’interpellanza discussa in Consiglio comunale. L’iniziativa punta a rafforzare la sicurezza e il presidio delle forze dell’ordine in uno dei parchi più grandi e frequentati della città, dove negli ultimi tempi si sono registrati episodi di disordine, schiamazzi, pic nic abusivi e risse.

Secondo Fissolo, il servizio a cavallo "ha una tradizione storica a Torino e rappresenta un efficace strumento di prevenzione di comportamenti scorretti". Attualmente, la polizia a cavallo è operativa presso il parco del Valentino e ai giardini Maiocco tra Mirafiori e Lingotto, dove contribuisce a contrastare fenomeni come lo spaccio di sostanze stupefacenti.

“Ho voluto interpellare la Giunta per proporre di estendere il servizio anche alla Pellerina - ha dichiarato Fissolo -, perché qui il presidio delle forze dell’ordine è percepito come insufficiente, in quanto il Parco è oggetto di numerosi problemi di ordine pubblico”.

L’assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda, ha confermato che il servizio è stato sperimentato con successo in alcune aree della zona Sud e che si sta valutando la possibilità di riproporlo in altri parchi, tra cui appunto la Pellerina.