Il pittore di Diabolik aggredito da due malintenzionati: "Ora ha il braccio rotto, non può più dipingere"

Brutta disavventura per Michele M., 62 anni, il pittore del quartiere Madonna di Campagna aggredito lunedì pomeriggio, verso le 17, da due sconosciuti in via San Donato.

"Hai qualche spicciolo?"

L'uomo, famoso per dipingere personaggi dei fumetti come Diabolik e Lupin, è stato avvicinato da alcuni malintenzionati, probabilmente intenzionati a portargli via il borsello, ed è finito al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria.

"Mi hanno chiesto qualche soldo e poi mi hanno tirato un pugno, questo è quello che ricordo perché sono svenuto" ha raccontato la vittima a un suo amico gallerista della zona. Ad aiutarlo alcuni passanti che poi hanno chiamato l'ambulanza. Poco prima del fattaccio il 62enne si stava recando in un colorificio della via.

Allo sbando

Adesso Michele ha un braccio rotto, un mese di prognosi e non può più dipingere, la sua grande passione. Un episodio che ha riacceso la polemica sulla sicurezza in periferia. "Purtroppo molte vie sono poco illuminate - racconta Michele G., commerciante -. Noi, come galleristi, cerchiamo di organizzare dei progetti, validi, per rivitalizzare quartieri come Madonna di Campagna. E sotto Natale, posso già dirlo, cento artisti saranno impegnati con "Savoir fare", dove ogni artista polivalente sarà chiamato a dipingere qualcosa a tema natalizio dentro i negozi".