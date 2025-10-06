Volley A1/F: La Wash4green lotta, ma si piega ad Antropova e compagne

Una partita giocata a momenti alterni, con un set strappato alla Savino Del Bene Scandicci e un quarto set conteso con grinta e testa. Ma non basta per fare punti: la prima in casa della Wash4green Monviso Volley si chiude con 1-3 per Antropova e compagne.

Primo set

Scandicci va subito avanti con Skinner che sfrutta il muro (2-4). Sempre l’americana segna il +3 con un muro su Malual (4-7) e Antropova porta al +4 (4-8). Il Monviso prova a rifarsi sotto, ma è proprio l’opposto della nazionale a fare il vuoto con il turno di servizio in cui mette a segno tre ace e porta le compagne a +9 (8-17). Le padrone di casa accorciano la distanza, ma non è sufficiente per tornare nel set, sigillato da Weitzel (19-25).

Secondo set

Inizio equilibrato, ma sul 5-5 Battistoni chiede di uscire per un infortunio. Entra Bridi. Scandicci ne approfitta per andare 5-7, ma il Monviso registra il nuovo gioco e Dodson stampa due muri che ribaltano la situazione (10-8). Antropova, però, piazza l’ennesimo ace (11-11). Dodson e Malual riportano il +2 (13-11), che dura poco: le toscane mettono al freccia con il muro di Weitzel (13-14).

Davyskiba e Malual costruiscono l’ennesimo +2 casalingo (17-15). La schiacciatrice bielorussa diventa un fattore anche al servizio e porta il Monviso al + 4 (20-16). Le toscane si riportano a -1, ma falliscono l’aggancio. La Wash4green, dal canto suo, spreca il +3 dopo uno scambio lungo sul 22-20 e un colpo fuori di Davyskiba riporta Scandicci in parità (23-23). Ma è sempre lei a consegnare i primi due set point. E Antropova consegna il parziale con un attacco fuori (26-24).

Terzo set

Una doppia di Dodson regala il 2-4 alle ospiti. Poi un black out scava il solco (3-8), finché Dodson non mette a segno il colpo del 4-8. Le toscane non si fermano e incrementano il vantaggio fino al +9 (21-12) con errore di Malual su palla spinta. A chiudere il set ci pensa Graziani (25-15).

Quarto set

Scandicci riparte avanti 2-0 e arriva al +3 con un errore di D’Odorico (6-9). Ma è proprio il suo turno di servizio, condito da un ace, a riportare la parità 9-9. Dodson piazza il sorpasso con un ace (11-10). Davyskiba, sempre dalla linea dei nove metri, mette in difficoltà Bosetti ed è 14-12. Antropova vince la sfida tra opposte a muro e mette giù il 14-14. Il set va avanti in equilibrio: a romperlo il muro del 20-22 di Graziani. Un errore di Akrari al servizio regala due match point. Malual annulla il primo e Dodson il secondo. Chiude Antropova al terzo (26-24).