Moncalieri fa ancora i conti con i 'furbetti dei rifiuti': maxi discarica in Lungo Po Abellonio

Nonostante la caccia senza quartiere ai cosiddetti 'furbetti di rifiuti', con l'aiuto anche delle fototrappole e delle telecamere, a Moncalieri si continuano a registrare casi di maxi abbandoni, autentiche discariche a cielo aperto in alcune zone della città.

L'ultimo episodio in Lungo Po Abellonio

Dopo quanto si era verificato qualche settimana fa in strada Carpice, l'ultimo episodio ha avuto questa volta come teatro Lungo Po Abellonio, dove nel fine settimana appena trascorso alcuni residenti hanno dovuto fare i conti con un grosso ammasso di rifiuti non raccolti dal servizio Covar, perché abbandonati a bordo strada, nelle vicinanze dei contenitori, ma di dimensioni notevoli.

Scatole, scatoloni, sacchetti e rifiuti di ogni genere scaricati quasi certamente in orario notturno per sfuggire agli occhi di chi avrebbe potuto beccare in flagranza e denunciare queste persone. Ancora una volta è l'inciviltà a farla da padrone.