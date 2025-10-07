Cinque zanne d’elefante trovate in un laboratorio nel Torinese: denunciato un 40enne

Cinque enormi zanne d’elefante africano, lunghe oltre due metri e senza alcun documento che ne giustificasse la provenienza, sono state sequestrate dai Carabinieri in un laboratorio di tassidermia della provincia di Torino. Il blitz è avvenuto il 17 settembre nell’ambito di un’operazione internazionale contro il traffico di specie protette.

Le zanne, appartenenti a esemplari adulti di una specie a rischio estinzione, avrebbero potuto fruttare cifre elevate sul mercato nero. A ritrovarle sono stati i militari del Nucleo CITES di Torino Caselle, durante una serie di controlli mirati sul territorio.

Il titolare dell’attività, un italiano di circa 40 anni, è stato denunciato per detenzione illegale di parti di animali protetti.