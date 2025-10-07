Gaza, questa sera a Torino nuovo corteo a due anni dal 7 Ottobre. Ma la Questura dice no

Dopo le manifestazioni oceaniche di venerdì scorso (ma anche i disordini legati alle Ogr, giovedì sera, Leonardo venerdì pomeriggio e il centro di Torino con Portici di carta in serata), Torino si prepara a ospitare anche oggi un corteo di solidarietà alla causa palestinese.



La data non è casuale, anzi. Era il 7 ottobre 2023 quando fu messo in atto l'attacco di Hamas a Israele, con la cosiddetta Operazione Diluvio al-Aqṣā. Da lì, fu un crescendo di rappresaglie e recrudescenze che - se da un lato vede ancora oggi gli ostaggi in mano alla formazione terrorista - dall'altro ha portato in una morsa la popolazione civile, soprattutto a Gaza. La questura, però, ha fatto sapere di non aver autorizzato la manifestazione.



Lo slogan "Blocchiamo tutto" resta d'attualità, con gli organizzatori che hanno annunciato per la serata di oggi (ritrovo in piazza Castello alle 19:30) una nuova manifestazione di protesta e di solidarietà. Come spiega un post diffuso tramite i canali social, il coordinamento Torino per Gaza "convoca un nuovo corteo" in coincidenza con quelli che vengono definiti come "due anni di genocidio, 77 anni di resistenza". E rilancia: "Dalla Flotilla alle piazze, siamo resistenza".



