Mirafiori come Manhattan: il tombino “fumante” che incuriosisce il quartiere [VIDEO]

"Sembra di essere a New York", scherza un passante. E invece siamo all’angolo tra via D’Arborea e via De Canal, dove da qualche giorno un tombino “fumante” attira la curiosità e qualche preoccupazione. Dalle grate si alzano nuvole di vapore bianco, ben visibili anche da lontano, tanto da far sembrare la strada un set cinematografico.

Sul posto, già da ieri, l’area è stata transennata con del nastro bianco e rosso per motivi di sicurezza. I tecnici sono intervenuti per monitorare la situazione, ma il fumo che si vede non è altro che vapore acqueo proveniente dalle condotte del teleriscaldamento.

«Nessun pericolo, ma serve pazienza»

Potrebbe trattarsi di una piccola perdita in una delle tubature sotterranee, probabilmente causata da una dilatazione termica o da un giunto danneggiato. Nulla di grave. Il fenomeno è sotto controllo e non comporta rischi né per la circolazione né per i residenti.

Nell'attesa di un intervento di riparazione i cittadini dovranno convivere con quella colonna di vapore che si alza sull’asfalto, tra chi la fotografa divertito e chi si lamenta per lo spreco di energia.

Il caso di New York

A New York, scene simili sono parte del paesaggio urbano. In diverse zone di Manhattan, i tombini “fumanti” sono una conseguenza naturale del sistema di teleriscaldamento della città, uno dei più grandi e antichi al mondo. Le condotte sotterranee, che trasportano vapore ad alta temperatura per riscaldare edifici, uffici e ospedali, risalgono in parte agli anni ’30.

Quando il vapore si disperde dalle giunture o dalle valvole di sicurezza, emerge dai tombini in sbuffi bianchi iconici, tanto che alcune compagnie cinematografiche li hanno resi un simbolo dell’immaginario newyorkese. Tuttavia, anche lì, le perdite non sono sempre innocue: negli anni si sono registrati episodi di rotture più gravi con danni alle strade e interruzioni del servizio.

Per ora, a Mirafiori, niente di tutto ciò: solo un po’ di fumo, qualche curiosità e una foto perfetta per i social. "Almeno ci sentiamo un po’ a Manhattan", scherza qualcuno.