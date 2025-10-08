La forza dell'età: per la Festa dei Nonni, SMART TIW lancia un mese di benessere a prezzo smart

La Festa dei Nonni non è solo un momento per celebrare l'affetto e la saggezza, ma anche per riconoscere il ruolo fondamentale che queste figure ricoprono all'interno della società e, in particolare, delle famiglie italiane. I nonni sono un vero e proprio pilastro sociale, non solo come custodi di storie e tradizioni, ma sempre più spesso come un concreto supporto nella cura dei nipoti e persino un aiuto economico.

In linea con questo spirito di valorizzazione e con l'obiettivo di promuovere un invecchiamento attivo e in salute, SMART Time Intelligent Workout (TIW) di Nichelino (TO) lancia un'iniziativa speciale dedicata a tutti gli over 60: "Nonni attivi, famiglie felici".

Un mese di fitness a prezzo vantaggioso

L'attività fisica è un elemento cruciale per il benessere a qualsiasi età, ma diventa essenziale per mantenere l'autonomia, la vitalità e la qualità della vita in età avanzata. Consapevole di ciò, SMART TIW, il centro fitness situato in Via Torino 407 a Nichelino, ha deciso di estendere i festeggiamenti oltre il 2 ottobre, dedicando l'intero mese di ottobre a questa importante fascia d'età.

La promozione prevede uno sconto del 25% su tutti gli abbonamenti riservato agli over 60. L'offerta è specificamente pensata per la fascia mattutina, dalle 7:00 alle 14:00, permettendo ai nonni di allenarsi negli orari più tranquilli e accessibili della giornata.

Il valore dell'invecchiamento attivo

Il messaggio veicolato da SMART TIW, "Nonni attivi, famiglie felici", racchiude un concetto profondo: il benessere dei nonni ha un impatto diretto e positivo su tutta la famiglia. Un nonno in forma è un nonno che può godere appieno del tempo trascorso con i nipoti, offrire supporto con energia e vitalità, e, soprattutto, essere un modello positivo di cura di sé.

La palestra, nota per il suo approccio "Time Intelligent Workout" (TIW), mira a offrire soluzioni di allenamento efficaci e ottimizzate, ideali anche per chi desidera coniugare l'impegno sportivo con la gestione del tempo libero e della famiglia.

Dettagli utili per l'iniziativa

La promozione è valida per tutto il mese di ottobre 2025 ed è rivolta esclusivamente a chi ha compiuto i 60 anni.

Promozione: Sconto del 25% su tutti gli abbonamenti per gli over 60.

Per maggiori informazioni sui servizi offerti e per approfittare della promozione, è possibile consultare il sito ufficiale tiw.fitness o contattare la reception al numero +39 379 251 0210. È il momento ideale per i nonni per investire nel proprio benessere e diventare un esempio di vitalità per le nuove generazioni.