Economia e lavoro | 08 ottobre 2025, 09:15

"Beinasco include", al via cantiere di lavoro riservato a tre persone con disabilità

Ultime ore per presentare domanda: tutto quello che c'è da sapere

Il Comune di Beinasco avvia un cantiere di lavoro nell'ambito del progetto “Beinasco include”, rivolto a persone disoccupate iscritte al collocamento mirato.

20 ore settimanali per 12 mesi

Sono previste 3 posizioni per attività di supporto amministrativo e organizzativo presso gli uffici comunali, con un impegno di 20 ore settimanali per 12 mesi. Le candidature possono essere inviate entro l’8 ottobre 2025 sul sito di Agenzia Piemonte Lavoro (sezione “Cantieri di lavoro – persone con disabilità”).

Per ulteriori info: InformaLavoro Beinasco – 011 3989371 - info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it 

Massimo De Marzi

